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市场报道 | 2012年 10月 29日 星期一 07:39 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--10月29日-11月5日****

(重发以调整格式)

路透10月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月29日当周--------------------------------

10月29日-11月9日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -0.6% -1.2%

10月29日(一)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加1.3 减少1

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加4.5 减少3

抵押贷款批准件数(千件) 48.5 47.7

M4货供额(较前月) -- +0.2%

10月30日(二)

0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.03

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加1 增加0.9

未经季节调整失业人数(万人) 270 280

经季节调整失业率 6.9% 6.8%

经季节调整失业人数(万人) -- 291.1

1000 欧元区企业景气指数 10月 负1.40 负1.34

经济景气指数 84.0 85.0

工业景气指数 负17.0 负16.1

服务业景气指数 负12.5 负12.0

消费者信心指数 负25.6 负25.9

消费者通胀预期指数 -- 28.1

生产者物价预期指数 -- 0.6

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 正7 正6

10月31日(三)

0001 英国GfK消费者信心指数 10月 负28 负28

0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) -1.2% -0.8%

0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.4%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.4%

0900 意大利失业率 9月 10.8% 10.7%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)

10月初值 +2.5% +2.6%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.3% 持平

(较上年同期) +2.9% +3.2%

HICP(较前月) +0.6% +2.1%

(较上年同期) +3.1% +3.4%

1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.4%

1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +2.7%

11月1日(四)

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.2% -0.4%

(较上年同期) -1.2% -1.4%

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- +5.9%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 44.5 43.6

0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 48.0 48.4

11月2日(五)

0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 45.3 45.7

0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 43.5 43.5

0853 德国Markit制造业PMI 10月终值 45.7 45.7

0858 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 45.3 45.3

0930 英国Markit建筑业PMI 10月 49.1 49.5

--------------------------------11月5日当周--------------------------------

11月5日(一)

0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 52.2

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 负22.2 (完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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