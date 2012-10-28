(重发)****欧洲经济指标预测--10月29日-11月5日****

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透10月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月29日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.6% -1.2%
10月29日(一)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加1.3 减少1
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加4.5 减少3
抵押贷款批准件数(千件) 48.5 47.7
M4货供额(较前月) -- +0.2%
10月30日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.03
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加1 增加0.9
未经季节调整失业人数(万人) 270 280
经季节调整失业率 6.9% 6.8%
经季节调整失业人数(万人) -- 291.1
1000 欧元区企业景气指数 10月 负1.40 负1.34
经济景气指数 84.0 85.0
工业景气指数 负17.0 负16.1
服务业景气指数 负12.5 负12.0
消费者信心指数 负25.6 负25.9
消费者通胀预期指数 -- 28.1
生产者物价预期指数 -- 0.6
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 正7 正6
10月31日(三)
0001 英国GfK消费者信心指数 10月 负28 负28
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.2% -0.8%
0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.4%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.4%
0900 意大利失业率 9月 10.8% 10.7%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
10月初值 +2.5% +2.6%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.3% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.2%
HICP(较前月) +0.6% +2.1%
(较上年同期) +3.1% +3.4%
1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.4%
1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.7%
11月1日(四)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) -1.2% -1.4%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- +5.9%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 44.5 43.6
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 48.0 48.4
11月2日(五)
0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 45.3 45.7
0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 43.5 43.5
0853 德国Markit制造业PMI 10月终值 45.7 45.7
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 45.3 45.3
0930 英国Markit建筑业PMI 10月 49.1 49.5
--------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(一)
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 52.2
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 负22.2 (完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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