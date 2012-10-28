〔德国财政〕若财政整顿速度过快,则可能威胁经济成长--财长朔伊布勒

路透柏林10月28日电---据德国Saarbruecker Zeitung报纸报导,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)认为,若该国紧缩预算的速度过快,可能损害其经济实力.此前有呼声要求德国较计划提早两年实现预算平衡.

虽然其它欧洲国家正在因经济下滑而苦苦挣扎,但德国经济在大选一年前却取得强劲增长,而大幅增长的税收收入也引起了如何使用的争论.

"所有国际机构...证实,我们是为数不多的,以对经济有利的方式削减赤字的国家之一.但再削减也许就过头了,"朔伊布勒在接受该报采访时表示.

到目前为止,德国的计划是在2014年让结构性赤字与国内生产总值(GDP)之比达到0.21%.结构性赤字的计算中扣除了经济波动的因素.(完)