〔日本个股〕日立制作所收购英国核电项目Horizon交易接近达成--消息

路透东京/德国杜塞尔多夫10月27日电---两位知情人士告诉路透,日本最大工业电子设备制造商日立制作所(6501.T)接近达成收购英国核电项目Horizon的交易.

一位匿名消息人士对路透称,"日立的收购要约是最好的,有很大可能取得Horizon."

另一位熟悉事情进展的人士亦表示,牵头财团参与竞购的日立或将在竞购中胜出.

日本媒体周六报导称,交易价值料超过500亿日圆(6.285亿美元).分析师对Horizon的估值约为5亿欧元(6.466亿美元).

Horizon计划建设六千兆瓦(GW)核发电能力,其所有者德国公用事业公司意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)于3月标售该项目,因德国退出核电项目的决定损及两家公司的财务状况.

日本朝日新闻和共同社援引消息人士报导称,日立料在周二召开董事会以批准该交易,并在当天晚些时候正式宣布交易.

尚不能立即联系到日立工作人员予以置评.

意昂集团及Horizon拒绝发表评论,RWE发言人表示,"我们处于(交易的)最后阶段.将可能在数日内公布更多消息."(完)