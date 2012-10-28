〔日本个股〕日立制作所收购英国核电项目Horizon交易接近达成--消息

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透东京/德国杜塞尔多夫10月27日电---两位知情人士告诉路透,日本最大工业电子设备制造商日立制作所(6501.T)接近达成收购英国核电项目Horizon的交易.
一位匿名消息人士对路透称,"日立的收购要约是最好的,有很大可能取得Horizon."
另一位熟悉事情进展的人士亦表示,牵头财团参与竞购的日立或将在竞购中胜出.
日本媒体周六报导称,交易价值料超过500亿日圆(6.285亿美元).分析师对Horizon的估值约为5亿欧元(6.466亿美元).
Horizon计划建设六千兆瓦(GW)核发电能力,其所有者德国公用事业公司意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)于3月标售该项目,因德国退出核电项目的决定损及两家公司的财务状况.
日本朝日新闻和共同社援引消息人士报导称,日立料在周二召开董事会以批准该交易,并在当天晚些时候正式宣布交易.
尚不能立即联系到日立工作人员予以置评.
意昂集团及Horizon拒绝发表评论,RWE发言人表示,"我们处于(交易的)最后阶段.将可能在数日内公布更多消息."(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT