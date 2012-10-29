〔全球经济〕G20将呼吁成员国采取行动,以降低经济不确定性

* 墨西哥副财长称不确定性损害经济成长和就业

* G20必须证明,防火墙已经建成并可供使用

* 拒绝明言西班牙是否应该求援

路透墨西哥城10月26日电---墨西哥副财长Gerardo Rodriguez周五表示,20国集团(G20)希望遭遇财政困难的国家充分利用包括欧洲纾困基金在内的安全保护网,以限制危害全球经济的不确定性.

墨西哥下周末将主持G20财长及央行行长会议,预计会议将主要侧重讨论欧洲目前的债务危机问题.西班牙有可能成为下一个求援国家.

全球前景恶化令各国促进经济成长成为焦点.一位G20官员在简要介绍会议筹备情况时表示,目前情况产生一些不安,因西班牙不愿申请全面援助.

Rodriguez不愿直说西班牙是否应该向其他欧洲国家请求金融援助,但强调说,像欧洲5,000亿欧元纾困基金这样的安全网,建立的目的就是要使用.

"G20呼吁各国采取行动以降低不确定性,"他并补充说,不确定性正在损害就业和经济成长.

可采取的行动之一是利用现有的支持计划,对于那些希望使用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)等现成资源的国家,G20将提供支持.

"G20须向市场及参与者表明,通过不断的努力,一些知名的防火墙已经建立起来,它们是有效的.而要验证其有效性,必须得到使用."Rodriguez说.(完)