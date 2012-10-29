美国与加拿大经济指标预测--10月29日-11月5日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29日当周-------------------------------
10月29日(一)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%
1230 美国个人所得 9月 +0.4% +0.1%
个人支出 +0.6% +0.5%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 -- 负0.90
10月30日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- -0.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.5 70.3
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 10.1
服务业营收指数 -- 15.0
10月31日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月26日当周 -- 848.3
再融资指数 -- 4,752.1
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 +0.2% +0.2%
1230 美国雇佣成本指数 第三季 +0.5% +0.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 51.1 49.7
11月1日(四)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 10月 1,495 1,490
-- 美国ICSC连锁店销售 10月 -- +0.9%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.38
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 10月 增加13.5 增加16.2
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月27日当周 37 36.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.8
续请失业金人数(万人) 10月20日当周 325.0 325.4
1230 美国非农生产率 第三季初值 +1.5% +2.2%
单位劳工成本 +1.1% +1.5%
1258 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 51.3
1330 加拿大RBC制造业PMI 10月 -- 52.37
1400 美国建筑支出 9月 +0.7% -0.6%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.5 51.5
投入物价分项指数 56.5 58.0
就业分项指数 -- 54.7
新订单分项指数 -- 52.3
11月2日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加12.4 增加11.4
民间就业岗位(万个) 增加12.3 增加10.4
制造业就业岗位(万个) 减少0.2 减少1.6
政府部门就业岗位(万个) -- 增加1
失业率 7.9% 7.8%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业岗位(万个) 10月 增加0.5 增加5.21
失业率 7.4% 7.4%
全职就业人数(万人) -- 增加4.41
兼职就业人数(万人) -- 增加0.8
就业参与率 -- 66.8%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 10月 -- 561.9
1400 美国工厂订单 9月 +4.5% -5.2%
耐久财订单 9月修正值 -- +9.9%
扣除运输的耐久财订单 -- +2.0%
扣除国防的耐久财订单 -- +9.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 持平
1430 美国ECRI一周领先指标 10月26日当周 -- 126.8
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(一)
1500 美国就业指数 10月 -- 107.9
1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.7 55.1
企业活动指数 59.5 59.9(完)
--整理 梁睿雪;审校 戴素萍
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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