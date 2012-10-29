《一周经济焦点》美国将公布就业报告,日本央行料放松政策

* 美国就业报告或证实经济增长低于趋势水准

* 日本央行料将放松政策

* 西班牙陷入衰退,彰显欧元区困境

路透伦敦10月28日电---美国总统大选前的最后一份就业报告可能对每个人都意义重大--无论看多还是看空经济者,无论奥巴马还是罗姆尼.

据路透访问的78名分析师,10月非农就业岗位料增加12.4万个,略高于9月的11.4万.失业率预计略微回升至7.9%.上月失业率从8.1%降至7.8%.最新数据将于周五公布.

表面上看来,该数据将使共和党总统候选人罗姆尼更有理由攻击其民主党对手奥巴马的政策.目前的美国经济复苏是二战以来速度最慢的衰退后复苏.

得到雇用的美国适龄人口所占比例降至58.7%,奥巴马政府2009年1月上台时为60.6%.

但美国劳工统计局数据显示,目前美国就业人口比奥巴马初任总统时增加近80万人,而且自2009年12月谷底以来已创造500万个就业岗位,奥巴马可借此予以反驳.

在很多方面,就业数据可能会跟周五公布的GDP报告一样让人难下定论.美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.0%,说明情况正在改善,但速度慢得令人沮丧.

"由于这个原因,劳动力市场目前既没有疲弱到会严重削弱奥巴马的连任机会,也没有强劲到可以助他一臂之力,"德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner表示.

民意调查显示,11月6日的大选难分伯仲.

**财政悬崖**

Standard Life Investments分析师Douglas Roberts称,哪怕就业报告疲于预期,他也不会太过担心美国经济.虽然起点不高,但楼市正大步反弹.

但任何疲软迹象都会彰显出弭除政策疑虑的迫切性.这种政策不确定性,特别是明年初面临的增税节支前景,令企业主按兵不动.

"在对大选和'财政悬崖'问题结束后的经济状况有更明确的了解以前,企业将推迟投资与招聘,"Roberts说."因此我认为非农就业数字不会传达太多信息."

本周另一焦点数据是美国供应管理协会(ISM)制造业月度调查.亚洲方面密切关注这一数据,将其作为出口和生产走势的指引.

路透调查显示,分析师预期ISM制造业指数将维持在51.5不变.

花旗集团的David Lubin表示,ISM制造业指数和中国官方采购经理人指数(PMI)中的出口订单分项关系"相当紧密",而中国PMI数据料将升高.二者都将于周四公布.

Lubin在一份报告中指出,近来公布的中国数据显示出企稳迹象,包括信贷出现增长,进口增加,都成为对其它亚洲经济体前景持合理乐观态度的理由.