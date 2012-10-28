澳新经济指标预测--10月29日-11月5日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透10月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月29日(一)
暂无重要经济数据.
10月30日(二)
2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%
10月31日(三)
0030 澳洲建筑许可 9月 +1.0% +6.4%
0030 澳洲民间信贷(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
房屋信贷 -- +0.3%
11月1日(四)
0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -6.0% +1.0%
进口物价(较前季) -1.2% +2.4%
11月2日(五)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +1.2% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.1%
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(周一)
2145 新西兰就业成本指数(较前季) 第三季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.1%
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.2%
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- -3.6%
网络招聘广告(较前月) -- -2.7%
0030 澳洲零售销售 9月 -- +0.2%
0030 澳洲零售贸易 第三季 -- +1.4%
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差20.27
进口 -- -1%
出口 -- -3%(完)
--编译 于春红;审校 程琳
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT