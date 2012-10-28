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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 07:44 BJT

****澳新经济指标预测--10月29日-11月5日****

路透10月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月29日当周--------------------------------

10月29日(一)

暂无重要经济数据.

10月30日(二)

2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%

10月31日(三)

0030 澳洲建筑许可 9月 +1.0% +6.4%

0030 澳洲民间信贷(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

房屋信贷 -- +0.3%

11月1日(四)

0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -6.0% +1.0%

进口物价(较前季) -1.2% +2.4%

11月2日(五)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +1.2% +0.5%

(较上年同期) +1.6% +1.1%

----------------------------------11月5日当周--------------------------------

11月5日(周一)

2145 新西兰就业成本指数(较前季) 第三季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.1%

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.2%

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- -3.6%

网络招聘广告(较前月) -- -2.7%

0030 澳洲零售销售 9月 -- +0.2%

0030 澳洲零售贸易 第三季 -- +1.4%

0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差20.27

进口 -- -1%

出口 -- -3%(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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