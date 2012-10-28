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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月29日

* 头版头条:

--有关部门正在研究对个人投资股票取得的股息红利,按持股期限实现差异化征收政策,持股12个月以上税率将大幅降低.

* 其他:

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)前三季实现净利1,581.91亿元人民币,同比增长13.8%;9月末不良贷款率1.00%,较上年末下降0.09个百分点.

--中国石化(600028.SS)(0386.HK)前三季净利419.46亿元,同比下降30%.

--交通银行首席经济学家连平撰文指出,预计四季度经济增速将略有回升,综合考虑国内外经济金融形势变化,建议货币政策维持稳健的基调不变,不宜进一步放松,必要时可在明年下半年考虑向收紧的方向微调.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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