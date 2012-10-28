《中国报摘》--中国证券报10月29日

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 头版头条:
--有关部门正在研究对个人投资股票取得的股息红利,按持股期限实现差异化征收政策,持股12个月以上税率将大幅降低.
* 其他:
--建设银行(601939.SS)(0939.HK)前三季实现净利1,581.91亿元人民币,同比增长13.8%;9月末不良贷款率1.00%,较上年末下降0.09个百分点.
--中国石化(600028.SS)(0386.HK)前三季净利419.46亿元,同比下降30%.
--交通银行首席经济学家连平撰文指出,预计四季度经济增速将略有回升,综合考虑国内外经济金融形势变化,建议货币政策维持稳健的基调不变,不宜进一步放松,必要时可在明年下半年考虑向收紧的方向微调.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT