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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 07:46 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌破86美元,飓风Sandy逼近令东海岸炼厂减产

路透新加坡10月29日电---美国原油期货周一下滑至每桶86美元下方,因东海岸地区炼厂在飓风Sandy到来前减少生产,美国的原油消费量因而下降.

2316GMT,美国12月原油期货CLc1下跌0.43美元,至每桶85.85美元.12月布兰特原油期货LCOc1报每桶109.10美元,下跌0.45美元.

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