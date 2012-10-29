〔中国证券〕股息红利拟按持股期限差异化征收,超一年税率将大降--报载

路透上海10月29日电---在中国股市持续低迷背景下,中国证券报周一报导,监管层正在研究对个人投资者按持股期限差异化征收股息红利,以引导投资者回避短炒,鼓励长期投资.其中持股一年以上的部分,适用税率将大幅度降低.

根据新方案,有关部门拟按持股期限1个月内、1至12个月、12个月以上实行不同税率.其中持股期限1个月以内的将按法定税率而不再减半征收,12个月以上将大幅度降低税率.

中国在2005年6月13日规定,对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税;以资本公积金转增的股本,则不征个税;同年6月24日又发文规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额.

报导引述业内专家认为,上述举措在有助市场形成长期投资和价值投资理念的同时,高分红公司也将受到市场的更多关注.

有关部门还表示,中国资本市场的各项改革创新措施正在整体推进.在降低交易成本、提高效率、减轻投资者负担的总体监管思路下,证券期货市场交易手续费和市场监管费已大幅降低.而境外投资者高度关注的境外合格机构投资者(QFII)、原油期货等相关税收政策,创新业务涉及的相关税费亦正在研究.

此外,证监会有关部门负责人表示,此前个别媒体关于新股发行启用备案制的报导不实.

中国证券市场自2007年下半年一路走弱.代表性指标--上证综指.SSEC也从彼时的约6,000点,跌落至目前的2,000左右.近三年来基本在2,000点-3,000点间弱势震荡.(完)