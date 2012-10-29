〔中国证券〕股息红利拟按持股期限差异化征收,超一年税率将大降--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---在中国股市持续低迷背景下,中国证券报周一报导,监管层正在研究对个人投资者按持股期限差异化征收股息红利,以引导投资者回避短炒,鼓励长期投资.其中持股一年以上的部分,适用税率将大幅度降低.
根据新方案,有关部门拟按持股期限1个月内、1至12个月、12个月以上实行不同税率.其中持股期限1个月以内的将按法定税率而不再减半征收,12个月以上将大幅度降低税率.
中国在2005年6月13日规定,对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税;以资本公积金转增的股本,则不征个税;同年6月24日又发文规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额.
报导引述业内专家认为,上述举措在有助市场形成长期投资和价值投资理念的同时,高分红公司也将受到市场的更多关注.
有关部门还表示,中国资本市场的各项改革创新措施正在整体推进.在降低交易成本、提高效率、减轻投资者负担的总体监管思路下,证券期货市场交易手续费和市场监管费已大幅降低.而境外投资者高度关注的境外合格机构投资者(QFII)、原油期货等相关税收政策,创新业务涉及的相关税费亦正在研究.
此外,证监会有关部门负责人表示,此前个别媒体关于新股发行启用备案制的报导不实.
中国证券市场自2007年下半年一路走弱.代表性指标--上证综指.SSEC也从彼时的约6,000点,跌落至目前的2,000左右.近三年来基本在2,000点-3,000点间弱势震荡.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。