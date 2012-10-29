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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 08:15 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初小涨,因日本央行出台宽松措施的预期升温

路透东京10月29日电---日本股市日经指数周一盘初小幅上扬,因关于日本央行将在周二会议上采取重大宽松举措的预期升温.

日经指数.N225上涨0.3%至8,961.53点,上周五收跌1.4%.

东证股价指数.TOPX升0.3%至743.41点.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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