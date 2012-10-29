更正:〔美国个股〕辉瑞等公司因飓风影响推迟公布财报

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(更正:内文第六段Anadarko业绩公布时间"周一稍早"原文有误,应改为"周一下午")
路透纽约10月28日电---美国制药商辉瑞(PFE.N)、电力公司Entergy Corp(ETR.N)和NRG Energy Inc(NRG.N)表示,将推迟公布季度财报,因飓风逼近美国东北部.
辉瑞和Entergy原定于周二公布第三季业绩.NRG原计划周三公布.
辉瑞将业绩公布以及分析师电话会议时间推迟到11月1日周四,指称"预期飓风桑迪(Sandy)将带来恶劣天气".
Entergy把电话会议延后至11月5日.
NRG将第三季财报公布的时间改在了11月2日.
能源公司Anadarko Corp(APC.N)等其他公司将按原计划公布财报.Anadarko的一名发言人称,该公司将在周一下午公布业绩.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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