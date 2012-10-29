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市场报道 | 2012年 10月 29日 星期一 09:51 BJT

更正:〔美国个股〕辉瑞等公司因飓风影响推迟公布财报

(更正:内文第六段Anadarko业绩公布时间"周一稍早"原文有误,应改为"周一下午")

路透纽约10月28日电---美国制药商辉瑞(PFE.N)、电力公司Entergy Corp(ETR.N)和NRG Energy Inc(NRG.N)表示,将推迟公布季度财报,因飓风逼近美国东北部.

辉瑞和Entergy原定于周二公布第三季业绩.NRG原计划周三公布.

辉瑞将业绩公布以及分析师电话会议时间推迟到11月1日周四,指称"预期飓风桑迪(Sandy)将带来恶劣天气".

Entergy把电话会议延后至11月5日.

NRG将第三季财报公布的时间改在了11月2日.

能源公司Anadarko Corp(APC.N)等其他公司将按原计划公布财报.Anadarko的一名发言人称,该公司将在周一下午公布业绩.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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