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债券 | 2012年 10月 29日 星期一 10:28 BJT

《中国国债发行日程表》--10月29日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================    
 财政部     *150      三个月 *周五招标    贴现国债     *11/5-11/7   *11/9
 财政部      261.4    10年    *3.5348%    记账式国债   10/25-10/29   10/31
                     (中标收益率,今年第15期第二次续发)
 财政部       --     3/5年       --     电子式储蓄国债    11月 
 财政部       --       7年       --       记账式国债      11/7  
 财政部       --      50年       --       记账式国债      11/14 
 财政部       --       5年       --       记账式国债      11/21 
 财政部       --       3年       --       记账式国债      12/5  
 财政部       --      10年       --       记账式国债      12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
无
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 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

  --整理 林疏影; 审校 边竞

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