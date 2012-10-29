《中国国债发行日程表》--10月29日

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 *150 三个月 *周五招标 贴现国债 *11/5-11/7 *11/9 财政部 261.4 10年 *3.5348% 记账式国债 10/25-10/29 10/31 (中标收益率,今年第15期第二次续发) 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 11月 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/14 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================= 无 ============================================================================= 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 林疏影; 审校 边竞
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。