《中国报摘》--其他报纸重要消息10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--中国证监会主席助理吴利军表示,现阶段须持续倡导理性投资,价值投资,改变投资者赚快钱、赚大钱的心态,要让投资者明白,买股票不是买彩票,不是下赌注,一定要看公司的基本面.
**第一财经日报**
--央行上海总部金融服务一部主任孙辉指出,正式的第三方支付机构备付金管理办法及其相关配套办法将陆续出台.
**证券时报**
--温州金改细则早已上报浙江省温州市金融改革领导小组审阅,但由于方案中的部分细则与现有国家政策存在冲突,在过去几个月中温州方面进行反复修改和完善,预计最快有望在11月初出台.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。