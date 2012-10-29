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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 08:46 BJT

〔中港股业绩〕中国太保第三季净利大减58.7%,因退保金及资产减值准备增加

路透上海10月29日电---以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公布三季报,第三季度公司实现净利4.97亿元人民币,同比大减58.7%,因退保金增加以及计提资产减值准备上升等.

前三季度中国太保实现保险业务收入1,270.47亿元,较上年同期增长4.7%;基本每股收益0.36元.

季报显示,退保金增加是由于部分银保产品退保增加.

中国太保A股周五收报18.86元,过去一个月累计下跌1.05%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟

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