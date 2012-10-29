〔中港股业绩〕中国太保第三季净利大减58.7%,因退保金及资产减值准备增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公布三季报,第三季度公司实现净利4.97亿元人民币,同比大减58.7%,因退保金增加以及计提资产减值准备上升等.
前三季度中国太保实现保险业务收入1,270.47亿元,较上年同期增长4.7%;基本每股收益0.36元.
季报显示,退保金增加是由于部分银保产品退保增加.
中国太保A股周五收报18.86元,过去一个月累计下跌1.05%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。