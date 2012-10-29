微软开始销售Surface和Windows 8,消费者热度一般

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图10月26日电（记者 Bill Rigby）---周五美国出现消费者排队购买微软(MSFT.O)推出的Surface平板电脑的情景，但消费者的热情并不十分高涨。
消费者对微软推出的Windows 8操作系统也有一定热度，但是狂热程度不如对苹果(AAPL.O)之前推出的新产品那么高。
Surface搭载缩减版的Windows和Office，拥有兼具屏幕保护功能的超薄物理键盘。微软将其定位为个人电脑和平板电脑的完美结合，既可用于工作，也可用于娱乐。
“我喜欢该产品既有物理键盘又有触控功能，”供职于巴克莱银行销售部门的Mike Gipe说道，并称打算到纽约时代广场的微软专卖店购买Surface平板电脑。
“Surface既有娱乐功能，也可用于工作，”Gipe称，并表示期待使用Surface上的Excel和PowerPoint。
该时代广场专卖店是首个销售Surface和其他搭载Windows 8设备的零售店，假期购物季将一直开放。周五上午，店内客流较大，包括游客和本地白领，但是收银台人并不是很多。
28岁的纽约私募股权企业员工Mark Pauluch表示，他想买个Surface，因为不想带笔记本上飞机，但是销售人员告诉他Surface不支持思科的VPN网络，令他感到失望。“除非Surface支持VPN，我无法用其取代笔记本电脑。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。