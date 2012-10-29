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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 11:28 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月29日

(新增交行资产支持证券内容)

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
*信达资产   *至多100    *3/5   周一簿记建档  固息金融债  10/29-11/2
 国开行     *至多100     *3     *周二招标   *浮息金融债 *10/31-11/7
                                           (一年定存基准)
            *至多100     *7     *周二招标   *浮息金融债 *10/31-11/7
                                           (一年定存基准)
*进出口行       150       1     3.35%        固息金融债  10/26-11/1       
                179.4     3     3.8036%      固息金融债  10/29-11/6
                      (中标收益率,今年16期债增发)
 交通银行       8.5       --  周二簿记建档  资产支持证券 10/31-11/1
 (601328.SS)          (优先A-1档)
 (3328.HK)     16.1   (优先A-2档;浮动利率,一年定存基准)
                3.1   (优先B档;浮动利率,一年定存基准)
                2.6355(次级档,无票面利率)
                          (今年38-42期债第三次增发)  
 国开行       300         --    11/6招标        --          --  
 国开行       200         --    11/13招标       --          --  
 国开行       280         --    11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  

  --整理 林疏影; 审校 边竞

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