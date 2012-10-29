《中国金融债发行日程表》--10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增交行资产支持证券内容) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ==================================================================== *信达资产 *至多100 *3/5 周一簿记建档 固息金融债 10/29-11/2 国开行 *至多100 *3 *周二招标 *浮息金融债 *10/31-11/7 (一年定存基准) *至多100 *7 *周二招标 *浮息金融债 *10/31-11/7 (一年定存基准) *进出口行 150 1 3.35% 固息金融债 10/26-11/1 179.4 3 3.8036% 固息金融债 10/29-11/6 (中标收益率,今年16期债增发) 交通银行 8.5 -- 周二簿记建档 资产支持证券 10/31-11/1 (601328.SS) (优先A-1档) (3328.HK) 16.1 (优先A-2档;浮动利率,一年定存基准) 3.1 (优先B档;浮动利率,一年定存基准) 2.6355(次级档,无票面利率) (今年38-42期债第三次增发) 国开行 300 -- 11/6招标 -- -- 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 林疏影; 审校 边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。