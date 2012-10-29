〔中国社会〕宁波决定暂停镇海炼化扩建项目,因当地居民持续示威

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---在中国浙江宁波当地居民近期持续大规模示威和上访后,宁波市当地政府周日宣布,经与项目投资方研究决定,镇海炼化一体化项目的前期工作停止推进,再作科学论证;市场反响集中的对二甲苯(PX)化工项目坚决不上马建设.
镇海区政府网站刊登的告居民书称,近日,镇海区出现部分村民、居民就镇海炼化扩建一体化项目上访的情况.少数人员在信访和反映问题过程中,采取静坐、拉横幅、散发传单、堵路、阻断交通等方式.
镇海炼化年产1,500万吨炼油、120万吨乙烯扩建工程,主要由炼油工程、乙烯工程和公用辅助设施三部分组成,项目总投资估算约558.73亿元人民币,选址位于宁波石化经济技术开发区内.镇海炼化是中国石油(600028.SS)(0386.HK)的控股子公司。
化学品PX是生产PTA(精对苯二甲酸)的原料,后者广泛用于化纤、轻工、电子等方面,中国逾40%以上的PX需要进口.不过PX易燃，有毒,是一种危险化学品,可使胎儿发生畸形,对人和环境影响非常大.大连、厦门等城市已先后出现针对PX项目的群体事件.
中国石化A股上周五收报6.17元.(完)
--发稿 林琦 审校 屈桂娟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。