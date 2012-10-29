〔韩国汇市〕韩元在干预风险下小幅上涨,公债价格上扬

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔10月29日电---韩元兑美元周一盘初上涨,因来自出口商的美元供应稳定,且韩股盘初上涨,尽管韩国外汇当局干预市场抑制韩元升值的风险增加.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,095.8,上周五此间收报1,097.0.
不过交易商称,韩元涨幅可能有限,投资者警惕韩国外汇当局可能再度出手干预以延缓韩元升势.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。