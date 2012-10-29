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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元在干预风险下小幅上涨,公债价格上扬

路透首尔10月29日电---韩元兑美元周一盘初上涨,因来自出口商的美元供应稳定,且韩股盘初上涨,尽管韩国外汇当局干预市场抑制韩元升值的风险增加.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,095.8,上周五此间收报1,097.0.

不过交易商称,韩元涨幅可能有限,投资者警惕韩国外汇当局可能再度出手干预以延缓韩元升势.

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