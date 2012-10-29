《全球重要经济事件一览表》--10月29日-11月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月29日(一)
*巴黎--法国总统奥朗德(Francois Hollande)会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)和国际劳工组织总干事Guy Ryder(1000).随后召开新闻发布会(1230).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
10月30日(二)
东京--日本央行召开货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
东京--日本央行公布展望报告(0600).
罗马--"全球经济论坛",意大利总理蒙堤、工业部长Corrado Passera、财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)和欧洲事务委员Enzo Moavero Milanesi出席(0800).
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话(0855).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和加拿大央行副总裁麦克勒姆出席下议院常务委员会金融会议(1930).
明尼苏达州德卢斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在市政厅公开论坛上致开幕词(10月31日0000GMT).
10月31日(三)
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和加拿大央行副总裁麦克勒姆出席参议院常务委员会银行业、贸易和商务会议(1800).
罗马--"储蓄日"活动.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)、储蓄银行联盟ACRI总裁Giuseppe Guzzetti、ABI银行业联盟总裁Giuseppe Mussari出席(0815).
奥斯陆--挪威央行宣布利率决议(1300).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约预测机构俱乐部(New York Forecasters Club)就"货币政策和经济"发表讲话(1645).
*马里兰州ELLICOTT--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在马里兰资产建设和社区发展网络年会致开幕词(1330).
11月1日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).
田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).
麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).
11月2日(五)
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储西雅图分行举办的社区领袖午餐会上就经济前景发表讲话(1825).
*11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)和央行代表会议(至11月4日).
*11月4日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)和央行代表会议(最后一日).
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(至11月5日).
*11月5日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。