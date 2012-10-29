〔全球金市〕金价守住涨幅,但美元走坚带来压力＝2

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
美国第三季经济增长加速,得益于季末消费者支出大增,以及政府支出意外反弹.而企业投资出现一年多来首次下滑,构成拖累.[ID:nSB2070985]
周五公布的交易数据显示,对冲基金及其他大型投机客对美国大宗商品的多头押注已降至接近两个半月来最低,因石油和黄金已连续第二周遭到大举抛售.
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,西班牙眼下尚无需申请欧洲央行买债计划的帮助,应在请求纾困前努力自行完成再融资.[ID:nST0568965]
德国财政部长朔伊布勒排除公共投资者接受债务重整,或对其希腊债券减值的可能性,但他在专访中表示,可以考虑债务回购计划.(完)
--编译 兰秀娟/戴素萍;审校 张涛
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。