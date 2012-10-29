〔全球金市〕金价守住涨幅,但美元走坚带来压力＝2

美国第三季经济增长加速,得益于季末消费者支出大增,以及政府支出意外反弹.而企业投资出现一年多来首次下滑,构成拖累.[ID:nSB2070985]

周五公布的交易数据显示,对冲基金及其他大型投机客对美国大宗商品的多头押注已降至接近两个半月来最低,因石油和黄金已连续第二周遭到大举抛售.