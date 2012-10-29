〔中国公开市场〕一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海10月29日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元人民币,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.[CN/MMTCN][ID:nSB2067123]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)