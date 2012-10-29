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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:07 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月29日-11月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月29日(一)

墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.

罗安达--安哥拉央行举行货币政策委员会会议.

10月30日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).

墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).

10月31日(三)

暂无重要经济事件.

11月1日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).

11月2日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".

11月3日(六)

墨西哥城--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至11月4日).

11月4日(日)

墨西哥城--G20财政和央行副手会议(最后一日).

墨西哥城--G20财长和央行行长会议(至11月5日).

11月5日(一)

墨西哥城--G20财长和央行行长会议(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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