《新兴市场重要经济事件预告》--10月29日-11月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.
罗安达--安哥拉央行举行货币政策委员会会议.
10月30日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
10月31日(三)
暂无重要经济事件.
11月1日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
11月2日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--G20财政和央行副手会议(最后一日).
墨西哥城--G20财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--G20财长和央行行长会议(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。