〔香港新股〕地产商旭辉集团进行上市前推介,拟筹资2-3亿美元--IFR

路透10月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,总部位于上海的地产开发商旭辉集团正为其香港IPO进行上市前推介，承销团初步给出的估值为较旭辉今年的预测资产净值折让50%至70%。收集投资者反馈后，该公司将于下周晚些时候决定是否继续推进发行。是次交易拟筹资2亿至3亿美元。