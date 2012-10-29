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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:08 BJT

〔香港新股〕地产商旭辉集团进行上市前推介,拟筹资2-3亿美元--IFR

路透10月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,总部位于上海的地产开发商旭辉集团正为其香港IPO进行上市前推介，承销团初步给出的估值为较旭辉今年的预测资产净值折让50%至70%。收集投资者反馈后，该公司将于下周晚些时候决定是否继续推进发行。是次交易拟筹资2亿至3亿美元。

据一份销售文件显示，该公司是次计划发行12.55亿股，占公司股本的21.75%。募集资金将用于收购新的地产项目或者土地。

旭辉总部设在上海，是主营经济型住宅项目的房地产开发商。花旗(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席主承销商。(完)

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--整理 黄凯; 审校 杨淑祯

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