〔香港新股〕地产商旭辉集团进行上市前推介,拟筹资2-3亿美元--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,总部位于上海的地产开发商旭辉集团正为其香港IPO进行上市前推介，承销团初步给出的估值为较旭辉今年的预测资产净值折让50%至70%。收集投资者反馈后，该公司将于下周晚些时候决定是否继续推进发行。是次交易拟筹资2亿至3亿美元。
据一份销售文件显示，该公司是次计划发行12.55亿股，占公司股本的21.75%。募集资金将用于收购新的地产项目或者土地。
旭辉总部设在上海，是主营经济型住宅项目的房地产开发商。花旗(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席主承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)
--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。