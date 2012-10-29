〔离岸人民币〕广东核电集团首只点心债获得4.8倍超额认购--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，香港离岸人民币市场上有评级中国国有企业债数量稀少，帮助拉抬需求的情况下，中国广东核电集团首次点心债券获得来自85个投资者72亿元人民币的大量需求，相当于4.8倍超额认购，被视为中国企业在点心债市场的最强劲纪录。
广东核电首次点心债券定价在3.75%，三年期，融资15亿元人民币（2.38亿元美元）。定价落于最后参考价3.8%（+／-5个基点）的底端，昨早的初步参考利率区间在3.85%-4%。
来自投资者的反向查询和强大的基石订单有效地推动了交易进行。以地区来看，香港投资者获分配其中62%，新加坡占20%，台湾占13%，欧洲则占5%。
依投资者类型来看，基金／资产管理公司占58%，私人银行占17%，银行占20%，准主权／企业／保险商占5%。
广东核电是今年4月获得发改委批复赴港发行185元人民币债券的四家国有企业之一。其他三家是华能国际电力、中国大唐集团、中国五矿集团；其中获40亿元人民币额度的广东核电集团首先启用其额度。
中银国际和中国国家开发银行[CHDB.UL]为广东核电点心债发行的全球协调人，并与农银国际和工银亚洲同为联席主承销商和联席簿记管理人。交割日为11月1日。
这批点心债将在香港证交所挂牌。新债券设控制权改变条款，为101%。
上周惠誉给予该公司AA-的长期本币评级，展望负向，以及A+的长期外币评级，展望稳定。而新债料获惠誉A+评级。穆迪给予发行人和本次债券同为A3评级。
债券投资人说明会将于10月22日在香港，10月23日在新加坡举行。(完)
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--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。