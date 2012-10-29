〔离岸人民币〕广东核电集团首只点心债获得4.8倍超额认购--IFR

路透10月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，香港离岸人民币市场上有评级中国国有企业债数量稀少，帮助拉抬需求的情况下，中国广东核电集团首次点心债券获得来自85个投资者72亿元人民币的大量需求，相当于4.8倍超额认购，被视为中国企业在点心债市场的最强劲纪录。

广东核电首次点心债券定价在3.75%，三年期，融资15亿元人民币（2.38亿元美元）。定价落于最后参考价3.8%（+／-5个基点）的底端，昨早的初步参考利率区间在3.85%-4%。

来自投资者的反向查询和强大的基石订单有效地推动了交易进行。以地区来看，香港投资者获分配其中62%，新加坡占20%，台湾占13%，欧洲则占5%。

依投资者类型来看，基金／资产管理公司占58%，私人银行占17%，银行占20%，准主权／企业／保险商占5%。

广东核电是今年4月获得发改委批复赴港发行185元人民币债券的四家国有企业之一。其他三家是华能国际电力、中国大唐集团、中国五矿集团；其中获40亿元人民币额度的广东核电集团首先启用其额度。

中银国际和中国国家开发银行[CHDB.UL]为广东核电点心债发行的全球协调人，并与农银国际和工银亚洲同为联席主承销商和联席簿记管理人。交割日为11月1日。

这批点心债将在香港证交所挂牌。新债券设控制权改变条款，为101%。

上周惠誉给予该公司AA-的长期本币评级，展望负向，以及A+的长期外币评级，展望稳定。而新债料获惠誉A+评级。穆迪给予发行人和本次债券同为A3评级。

债券投资人说明会将于10月22日在香港，10月23日在新加坡举行。(完)

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