《中国重要政经日程》--10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=============================近日重要政经日程==========================
10/30(二)
*--《环球企业家》杂志主办的中国银行业高峰论坛在京举行.
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
-2012中国零售领袖峰会在天津举行,至11月2日.
11/1(四)
--中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议在北京召开.
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/8日(四)
--中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开.
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012(第十届)中国企业竞争力年会在北京举行,至10日.
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
11/18(日)
--2012金融街论坛在北京举行.
--华夏时报举办的2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛北京召开
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
*--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/29(四)
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。