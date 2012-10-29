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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:15 BJT

〔离岸人民币〕阿布扎比国民银行发行2亿元一年期点心债,票息为3.4%

路透10月29日电---阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi)又完成一笔离岸人民币债券的发行，规模2亿元人民币（3,200万美元），一年期，票息为3.4%。法国巴黎银行(BNPP.PA)担任本期债券的承销商，结算日为10月31日。

该行上次发行是在10月初，规模2亿元，一年期，票息为3.1%的点心债。也是法国巴黎银行负责承销。(完)

--整理 黄凯; 审校 杨淑祯

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