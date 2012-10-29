〔离岸人民币〕阿布扎比国民银行发行2亿元一年期点心债,票息为3.4%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月29日电---阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi)又完成一笔离岸人民币债券的发行，规模2亿元人民币（3,200万美元），一年期，票息为3.4%。法国巴黎银行(BNPP.PA)担任本期债券的承销商，结算日为10月31日。
该行上次发行是在10月初，规模2亿元，一年期，票息为3.1%的点心债。也是法国巴黎银行负责承销。(完)
--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。