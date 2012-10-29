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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:12 BJT

〔港股盘前预测〕料将高开,重点关注本地地产股和中资股

路透香港10月29日电---香港股市周一可能高开,追随亚洲整体反弹之势,波动幅度较大的个股可能集中于本地地产股和中资股.目前正值第三季财报公布的高峰期.

鉴于楼价走势与本地经济基调背道而驰,香港政府周五宣布新一轮楼市降温措施,提高额外印花税(special stamp duty)税率至最高20%,同时向非居民以及公司买家征收15%的印花税.[ID:nSB2070515]

中国电信(0728.HK), 中信银行(0998.HK),海通证券(6837.HK)和江西铜业(0358.HK)等中资企业将在今日稍后公布第三季财报.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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