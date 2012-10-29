〔港股盘前预测〕料将高开,重点关注本地地产股和中资股

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---香港股市周一可能高开,追随亚洲整体反弹之势,波动幅度较大的个股可能集中于本地地产股和中资股.目前正值第三季财报公布的高峰期.
鉴于楼价走势与本地经济基调背道而驰,香港政府周五宣布新一轮楼市降温措施,提高额外印花税(special stamp duty)税率至最高20%,同时向非居民以及公司买家征收15%的印花税.[ID:nSB2070515]
中国电信(0728.HK), 中信银行(0998.HK),海通证券(6837.HK)和江西铜业(0358.HK)等中资企业将在今日稍后公布第三季财报.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。