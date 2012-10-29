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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:26 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆削减涨幅,因日本央行政策会议在即

路透悉尼/惠灵顿10月29日电---澳元和新西兰元周一温和趋弱,兑日圆削减近期录得的丰厚涨幅,因市场对本周日本央行将积极放宽政策的憧憬有所降温.

澳元兑美元AUD=D4止步于1.0358美元,上周五纽约市场收报1.0366.支撑位料在200日移动均线切入位1.0340附近,阻力位为10月26日高点1.0385.

新西兰元兑美元NZD=D4从盘初的0.8224微跌至0.8215,上周五一度触及低点0.8157.支撑位料处于0.8205附近,随后是0.8170.阻力位在0.8245,随后是0.8266.

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