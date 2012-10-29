〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆削减涨幅,因日本央行政策会议在即

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿10月29日电---澳元和新西兰元周一温和趋弱,兑日圆削减近期录得的丰厚涨幅,因市场对本周日本央行将积极放宽政策的憧憬有所降温.
澳元兑美元AUD=D4止步于1.0358美元,上周五纽约市场收报1.0366.支撑位料在200日移动均线切入位1.0340附近,阻力位为10月26日高点1.0385.
新西兰元兑美元NZD=D4从盘初的0.8224微跌至0.8215,上周五一度触及低点0.8157.支撑位料处于0.8205附近,随后是0.8170.阻力位在0.8245,随后是0.8266.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。