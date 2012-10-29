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中国汇市 | 2012年 10月 29日 星期一 11:37 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元早盘再创新高,逼近交易区间上限

路透北京10月29日电---人民币周一继续延续上周强势.中国外汇交易中心人民币兑美元CNYX=CFXS周一早盘再创历史新高并逼近交易区间上限.

北京时间上午11:32时,人民币兑美元即期报6.2374元,日高在6.2371,上日收在6.2489元.

今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2992元,为连续第三个交易日升值,但升值幅度有限.上个交易日中间价为6.3010元.而根据测算,今日人民币交易区间上限为6.2362元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯

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