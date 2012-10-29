中国汇市：人民币早盘小幅震荡走升，预期分化明显成交趋谨慎
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月29日电---人民币周一继续延续上周强势.中国外汇交易中心人民币兑美元CNYX=CFXS周一早盘再创历史新高并逼近交易区间上限.
北京时间上午11:32时,人民币兑美元即期报6.2374元,日高在6.2371,上日收在6.2489元.
今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2992元,为连续第三个交易日升值,但升值幅度有限.上个交易日中间价为6.3010元.而根据测算,今日人民币交易区间上限为6.2362元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯
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路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.23%至93.84；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微跌至95.11。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.05%，SDR篮子指数升0.34%，BIS指数跌1.18%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8655 40 欧元 7.2694 -151 日圆 6.0896 -264 港元 0.8848 3.5 英镑
路透北京2月24日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8637元附近，较上日升值约58点。