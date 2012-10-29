科技巨擘准备向年底假期购物季冲刺

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山10月25日电---消费类科技巨擘正整装待发，向可能是数年来竞争最激烈的假期购物季冲刺。这些企业本月公布的季度财报不尽人意。
投资者和消费者已然在很大程度上表现出对微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和亚马逊(AMZN.O)等科技企业季度财报的失望。因而接下来的60天至关重要，届时各大科技巨擘都将以几乎前所未有的规模和速度展开厮杀。
就在周四，亚马逊在发布财报时将其Kindle Fire和苹果iPad mini进行了逐条对比。苹果执行长蒂姆·库克(Tim Cook)将微软的Surface平板电脑比喻成一辆既能飞又能游、开发过度的汽车。微软则称Surface的存储空间是iPad的两倍。
这三款平板电脑都将在假期季展开消费者争夺战。
Maritz Research科技和电信研究小组的战略咨询顾问Michael Allenson表示：“平板电脑领域是增长点的所在。这就是他们全力争夺的原因。个人电脑的出货量下滑，一些平板电脑购买者或许再也不会买个人电脑了。”
“去年的假期季，我们看到价格在200-300美元区间的平板电脑销量很好。今年，iPad mini和Kindle Fires是很好的礼物之选。他们希望借助这场东风，最大程度地占据市场。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。