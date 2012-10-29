《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国信达资产管理公司至多100亿元人民币3/5年金融债簿记建档,信达证券主承 大唐新能源( 1798.HK )20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承 光明食品集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建设银行主承 中大股份( 600704.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和广发银行主承 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和农业银行主承 厦门路桥建设集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和建设银行主承 四川长虹集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 贵州赤天化集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),上海银行和浦发银行主承 中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承 中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承 中国航空集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口行120亿元三年期固息金融债120316,票面利率3.72% 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )50亿元三个月期超短融011203005,票面利率3.70% 山东钢铁集团60亿元一年期短融041253058,票面利率4.45% 山东海化集团6.5亿元一年期短融041252050,票面利率5.03% 沈阳机床集团6亿元一年期短融041264033,票面利率5.03% 郑州煤炭工业(集团)30亿元一年期短融041264027,票面利率4.71% 山东钢铁集团18亿元三年期中票1282433,票面利率4.78% 瓮福集团5亿元三年期中票1282427,票面利率5.49% 广西农垦集团10亿元三年期中票1282431,票面利率5.49% 中国南车集团20亿元五年期中票1282428,票面利率4.93% 云南机场集团6亿元五年期中票1282434,票面利率5.41% 广西北部湾投资集团5亿元三年期中票1282432,票面利率5.49% 湖州交通投资集团5亿元五年期中票1282430,票面利率6.40% 福建高速50亿元七年期中票1282435,票面利率5.96 广汇汽车服务公司8亿元三年期中票1282429,票面利率5.49% 东莞市公路桥梁开发建设总公司8亿元三年期中票1282426,票面利率5.49% ============================================================================== 三、缴款: 财政部261.4亿元10年续发国债120015,发行价99.42元 池州城投9亿元七年期固息债1280327,票面利率7.17% 娄底城投13亿元六年期固息债1280336,票面利率7.28% 北京金融街投资集团19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280341,票面利率5.18% 上海闵行城建16亿元七年期固息债1280343,票面利率6.48% 昆明产业投资开发20亿元七年期固息债1280345,票面利率6.46% 金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347,票面利率6.70% 鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短期融资券 新奥(中国)燃气投资公司12亿元一年期短融 黑牡丹( 600510.SS )9亿元三年期中票 中国船舶燃料公司3亿元五年期中票 海航机场控股集团6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中航工业集团75亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980146付息,票面利率4.70% 中航工业集团25亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)0980147付息,基本利差1.70% 绍兴交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980149付息,票面利率6.60% 广东广晟资产公司15亿元五年期浮息中票(一年定存基准)0982141付息,基本利差2.20% 江苏句容福地生态科技10亿元七年期投资人选择权(4+3)债1080137付息,票面利率5.65% 铁道部100亿元七年期固息债1180147付息,票面利率4.93% 铁道部100亿元20年期固息债1180148付息,票面利率5.33% 新乡特色装备3亿元两年期集合票据1183012付息,票面利率6.95% 中国石油( 0857.HK )( 601857.SS )15亿元10年期固息债038008付息,票面利率4.11% 深发展(平安银行)( 000001.SZ )15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081603付息,票面利率5.30% 中电投财务公司50亿元五年期固息债092208付息,票面利率4.60% 江苏银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092301付息,票面利率5.00% 吉安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980148付息,票面利率7.95% 财政部299.9亿元10年期固息国债100034付息,票面利率3.67% 国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)100228付息,基本利差0.43% 渤海银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1024001付息,票面利率5.60% 上海杨浦城投集团3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080082付息,基本利差1.90% 丹东港集团10亿元五年期中票1082191付息,票面利率4.74% 威海中小企业5.5亿元三年期集合票据1083009付息,票面利率4.95% 财政部580亿元20年期固息国债110010付息,票面利率4.15% 厦门建发集团16亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180150付息,票面利率7.30% 中兴新通讯10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180151付息,票面利率6.50% 铜陵有色金属集团30亿元五年期中票1182293付息,票面利率6.13% 南山开发集团7亿元五年期中票1182294付息,票面利率6.13% 中国移动50亿元15年期固息债7105付息,票面利率4.50% 中国电子信息产业集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980150付息,票面利率5.40% 中国人民银行60亿元三年期央票1001094付息,票面利率2.85% 铁道部100亿元10年期固息债1080135付息,票面利率4.35% 铁道部50亿元15年期固息债1080136付息,票面利率4.39% 百联集团10亿元三年期中票1082192付息,票面利率4.15% 重庆3.68亿元三年期浮息中小企业集合票据(一年定存基准)1083010付息,基本利差1.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --以资产计中国第五大银行--中国交通银行( 3328.HK )( 601328.SS )首席经济学家连平认为, 中国宏观经济运行拐点已至,货币政策不宜进一步放松,必要时可在明年下半年考虑向收紧的 方向微调.[ID:nSB2071511] --在中国股市持续低迷背景下,中国证券报周一报导,监管层正在研究对个人投资者按持股 期限差异化征收股息红利,以引导投资者回避短炒,鼓励长期投资.其中持股一年以上的部分, 适用税率将大幅度降低.[ID:nSB2071333] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕/曹巍浩