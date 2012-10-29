《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国信达资产管理公司至多100亿元人民币3/5年金融债簿记建档,信达证券主承 大唐新能源(1798.HK)20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承 光明食品集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建设银行主承 中大股份(600704.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和广发银行主承 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和农业银行主承 厦门路桥建设集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和建设银行主承 四川长虹集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 贵州赤天化集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),上海银行和浦发银行主承 中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承 中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承 中国航空集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口行120亿元三年期固息金融债120316,票面利率3.72% 中国石化(0386.HK)(600028.SS)50亿元三个月期超短融011203005,票面利率3.70% 山东钢铁集团60亿元一年期短融041253058,票面利率4.45% 山东海化集团6.5亿元一年期短融041252050,票面利率5.03% 沈阳机床集团6亿元一年期短融041264033,票面利率5.03% 郑州煤炭工业(集团)30亿元一年期短融041264027,票面利率4.71% 山东钢铁集团18亿元三年期中票1282433,票面利率4.78% 瓮福集团5亿元三年期中票1282427,票面利率5.49% 广西农垦集团10亿元三年期中票1282431,票面利率5.49% 中国南车集团20亿元五年期中票1282428,票面利率4.93% 云南机场集团6亿元五年期中票1282434,票面利率5.41% 广西北部湾投资集团5亿元三年期中票1282432,票面利率5.49% 湖州交通投资集团5亿元五年期中票1282430,票面利率6.40% 福建高速50亿元七年期中票1282435,票面利率5.96 广汇汽车服务公司8亿元三年期中票1282429,票面利率5.49% 东莞市公路桥梁开发建设总公司8亿元三年期中票1282426,票面利率5.49% ============================================================================== 三、缴款: 财政部261.4亿元10年续发国债120015,发行价99.42元 池州城投9亿元七年期固息债1280327,票面利率7.17% 娄底城投13亿元六年期固息债1280336,票面利率7.28% 北京金融街投资集团19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280341,票面利率5.18% 上海闵行城建16亿元七年期固息债1280343,票面利率6.48% 昆明产业投资开发20亿元七年期固息债1280345,票面利率6.46% 金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347,票面利率6.70% 鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短期融资券 新奥(中国)燃气投资公司12亿元一年期短融 黑牡丹(600510.SS)9亿元三年期中票 中国船舶燃料公司3亿元五年期中票 海航机场控股集团6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中航工业集团75亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980146付息,票面利率4.70% 中航工业集团25亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)0980147付息,基本利差1.70% 绍兴交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980149付息,票面利率6.60% 广东广晟资产公司15亿元五年期浮息中票(一年定存基准)0982141付息,基本利差2.20% 江苏句容福地生态科技10亿元七年期投资人选择权(4+3)债1080137付息,票面利率5.65% 铁道部100亿元七年期固息债1180147付息,票面利率4.93% 铁道部100亿元20年期固息债1180148付息,票面利率5.33% 新乡特色装备3亿元两年期集合票据1183012付息,票面利率6.95% 中国石油(0857.HK)(601857.SS)15亿元10年期固息债038008付息,票面利率4.11% 深发展(平安银行)(000001.SZ)15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081603付息,票面利率5.30% 中电投财务公司50亿元五年期固息债092208付息,票面利率4.60% 江苏银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092301付息,票面利率5.00% 吉安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980148付息,票面利率7.95% 财政部299.9亿元10年期固息国债100034付息,票面利率3.67% 国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)100228付息,基本利差0.43% 渤海银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1024001付息,票面利率5.60% 上海杨浦城投集团3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080082付息,基本利差1.90% 丹东港集团10亿元五年期中票1082191付息,票面利率4.74% 威海中小企业5.5亿元三年期集合票据1083009付息,票面利率4.95% 财政部580亿元20年期固息国债110010付息,票面利率4.15% 厦门建发集团16亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180150付息,票面利率7.30% 中兴新通讯10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180151付息,票面利率6.50% 铜陵有色金属集团30亿元五年期中票1182293付息,票面利率6.13% 南山开发集团7亿元五年期中票1182294付息,票面利率6.13% 中国移动50亿元15年期固息债7105付息,票面利率4.50% 中国电子信息产业集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980150付息,票面利率5.40% 中国人民银行60亿元三年期央票1001094付息,票面利率2.85% 铁道部100亿元10年期固息债1080135付息,票面利率4.35% 铁道部50亿元15年期固息债1080136付息,票面利率4.39% 百联集团10亿元三年期中票1082192付息,票面利率4.15% 重庆3.68亿元三年期浮息中小企业集合票据(一年定存基准)1083010付息,基本利差1.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首席经济学家连平认为, 中国宏观经济运行拐点已至,货币政策不宜进一步放松,必要时可在明年下半年考虑向收紧的 方向微调.[ID:nSB2071511] --在中国股市持续低迷背景下,中国证券报周一报导,监管层正在研究对个人投资者按持股 期限差异化征收股息红利,以引导投资者回避短炒,鼓励长期投资.其中持股一年以上的部分, 适用税率将大幅度降低.[ID:nSB2071333] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕/曹巍浩
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。