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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国信达资产管理公司至多100亿元人民币3/5年金融债簿记建档,信达证券主承
  大唐新能源(1798.HK)20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承
  光明食品集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建设银行主承
  中大股份(600704.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
  广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和广发银行主承
  酒泉钢铁集团55亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和农业银行主承
  厦门路桥建设集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和建设银行主承
  四川长虹集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
  贵州赤天化集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),上海银行和浦发银行主承
  中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承
  中国水电四川电力开发公司3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和光大银行主承
  中国航空集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承
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  二、新债上市:
 
  进出口行120亿元三年期固息金融债120316,票面利率3.72% 
  中国石化(0386.HK)(600028.SS)50亿元三个月期超短融011203005,票面利率3.70%
  山东钢铁集团60亿元一年期短融041253058,票面利率4.45%
  山东海化集团6.5亿元一年期短融041252050,票面利率5.03%
  沈阳机床集团6亿元一年期短融041264033,票面利率5.03%
  郑州煤炭工业(集团)30亿元一年期短融041264027,票面利率4.71%
  山东钢铁集团18亿元三年期中票1282433,票面利率4.78%
  瓮福集团5亿元三年期中票1282427,票面利率5.49%
  广西农垦集团10亿元三年期中票1282431,票面利率5.49%
  中国南车集团20亿元五年期中票1282428,票面利率4.93%
  云南机场集团6亿元五年期中票1282434,票面利率5.41%
  广西北部湾投资集团5亿元三年期中票1282432,票面利率5.49%
  湖州交通投资集团5亿元五年期中票1282430,票面利率6.40%
  福建高速50亿元七年期中票1282435,票面利率5.96
  广汇汽车服务公司8亿元三年期中票1282429,票面利率5.49%
  东莞市公路桥梁开发建设总公司8亿元三年期中票1282426,票面利率5.49%  
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  三、缴款: 

  财政部261.4亿元10年续发国债120015,发行价99.42元
  池州城投9亿元七年期固息债1280327,票面利率7.17%
  娄底城投13亿元六年期固息债1280336,票面利率7.28%
  北京金融街投资集团19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280341,票面利率5.18%
  上海闵行城建16亿元七年期固息债1280343,票面利率6.48%
  昆明产业投资开发20亿元七年期固息债1280345,票面利率6.46%
  金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347,票面利率6.70%
  鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短期融资券
  新奥(中国)燃气投资公司12亿元一年期短融
  黑牡丹(600510.SS)9亿元三年期中票
  中国船舶燃料公司3亿元五年期中票
  海航机场控股集团6亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  中航工业集团75亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980146付息,票面利率4.70%
  中航工业集团25亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)0980147付息,基本利差1.70%
  绍兴交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980149付息,票面利率6.60%
  广东广晟资产公司15亿元五年期浮息中票(一年定存基准)0982141付息,基本利差2.20%
  江苏句容福地生态科技10亿元七年期投资人选择权(4+3)债1080137付息,票面利率5.65%
  铁道部100亿元七年期固息债1180147付息,票面利率4.93%
  铁道部100亿元20年期固息债1180148付息,票面利率5.33%
  新乡特色装备3亿元两年期集合票据1183012付息,票面利率6.95%
  中国石油(0857.HK)(601857.SS)15亿元10年期固息债038008付息,票面利率4.11%
  深发展(平安银行)(000001.SZ)15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081603付息,票面利率5.30%
  中电投财务公司50亿元五年期固息债092208付息,票面利率4.60%
  江苏银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092301付息,票面利率5.00%
  吉安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980148付息,票面利率7.95%
  财政部299.9亿元10年期固息国债100034付息,票面利率3.67%
  国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)100228付息,基本利差0.43%
  渤海银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1024001付息,票面利率5.60%
  上海杨浦城投集团3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)1080082付息,基本利差1.90%
  丹东港集团10亿元五年期中票1082191付息,票面利率4.74%
  威海中小企业5.5亿元三年期集合票据1083009付息,票面利率4.95%
  财政部580亿元20年期固息国债110010付息,票面利率4.15%
  厦门建发集团16亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180150付息,票面利率7.30%
  中兴新通讯10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180151付息,票面利率6.50%
  铜陵有色金属集团30亿元五年期中票1182293付息,票面利率6.13%
  南山开发集团7亿元五年期中票1182294付息,票面利率6.13%
  中国移动50亿元15年期固息债7105付息,票面利率4.50%
  中国电子信息产业集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980150付息,票面利率5.40%
  中国人民银行60亿元三年期央票1001094付息,票面利率2.85%
  铁道部100亿元10年期固息债1080135付息,票面利率4.35%
  铁道部50亿元15年期固息债1080136付息,票面利率4.39%
  百联集团10亿元三年期中票1082192付息,票面利率4.15%
  重庆3.68亿元三年期浮息中小企业集合票据(一年定存基准)1083010付息,基本利差1.60%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首席经济学家连平认为,
中国宏观经济运行拐点已至,货币政策不宜进一步放松,必要时可在明年下半年考虑向收紧的
方向微调.[ID:nSB2071511] 
  --在中国股市持续低迷背景下,中国证券报周一报导,监管层正在研究对个人投资者按持股
期限差异化征收股息红利,以引导投资者回避短炒,鼓励长期投资.其中持股一年以上的部分,
适用税率将大幅度降低.[ID:nSB2071333] 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 刘昕/曹巍浩

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