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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:45 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月29日

新股申购:
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
 暂无

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日    
   --     深    浙江世宝    002703      1,500         2.58          7.17       招商证券 10/31
   
  注: 本表包括新股发行及上市.(完)

  --整理 林琦; 审校 杨淑祯

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