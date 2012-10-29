〔美国个股〕电池厂商A123 Systems寻求法院批准万象集团向其提供贷款

路透10月26日电---已申请破产的电池厂商A123 Systems IncAONE.O计划请求法院批准中国汽车零部件生产商万象集团提供的一笔贷款,同时汽车零部件供应商美国江森自控(Johnson Controls Inc)(JCI.N)表示,其将取消先前向A123做出的贷款承诺.

A123于本月稍早申请破产,该公司与江森自控有临时破产贷款安排.但A123在周五的法庭文件中披露已达成协议,万象集团将提供一笔替换贷款.

江森自控周五晚间发表声明称,将取消债权人持有资产(

debtor-in-possession,DIP)贷款,以避免延缓破产进程.

不过,江森自控表示,将维持对A123旗下汽车资产1.25亿美元的竞购方案,以及假马竞购(stalking horse)地位.

DIP贷款通常给予贷款人对破产公司很大的影响力,允许其要求资产出售并确定破产进程时间表.

在周五稍早披露的另一份文件中,A123寻求法院批准万象集团向其提供贷款.

这或将让万象集团在A123竞购战中比江森自控占据更有利位置.

A123发言人Michael Freitag、万象集团律师Bojan Guzina拒绝就此置评.

万象收购A123将需要获得美国外资审议委员会(CFIUS)及中国政府的批准.(完)