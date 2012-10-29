〔美国个股〕电池厂商A123 Systems寻求法院批准万象集团向其提供贷款

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月26日电---已申请破产的电池厂商A123 Systems IncAONE.O计划请求法院批准中国汽车零部件生产商万象集团提供的一笔贷款,同时汽车零部件供应商美国江森自控(Johnson Controls Inc)(JCI.N)表示,其将取消先前向A123做出的贷款承诺.
A123于本月稍早申请破产,该公司与江森自控有临时破产贷款安排.但A123在周五的法庭文件中披露已达成协议,万象集团将提供一笔替换贷款.
江森自控周五晚间发表声明称,将取消债权人持有资产(
debtor-in-possession,DIP)贷款,以避免延缓破产进程.
不过,江森自控表示,将维持对A123旗下汽车资产1.25亿美元的竞购方案,以及假马竞购(stalking horse)地位.
DIP贷款通常给予贷款人对破产公司很大的影响力,允许其要求资产出售并确定破产进程时间表.
在周五稍早披露的另一份文件中,A123寻求法院批准万象集团向其提供贷款.
这或将让万象集团在A123竞购战中比江森自控占据更有利位置.
A123发言人Michael Freitag、万象集团律师Bojan Guzina拒绝就此置评.
万象收购A123将需要获得美国外资审议委员会(CFIUS)及中国政府的批准.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。