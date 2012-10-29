《外汇专栏》贝南克是否留任扑朔迷离,或提振美元需求

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰

路透伦敦10月26日电---外汇市场可能还不知道谁将成为下一任美国总统,但似乎已十分确定美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的任期正临近尾声.

或许与直觉相反的是,这可能激发美元需求.

上周二据纽约时报报导称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克曾对密友表示,即便奥巴马赢得11月6日的总统大选,他可能也不会接受第三个任期了.[ID:nSB2064385]

上周三路透专栏作家写道,"市场对于转变的可能性感到不安,他们有理由如此."

"贝南克的政策,不论是好是坏,都是目前风险资产估值的支撑基础."

市场的反应要么是设想出贝南克的继任者不那么热衷于货币宽松举措,要么是判断出不确定性本身将推动资金流向安全港湾--美国的资产池.

无论哪种情况都会促进美元需求.

同时,无论奥巴马和罗姆尼谁将在11月6日当选总统,贝南克未来的意向问题都将成为媒体公开讨论的话题.

一些交易员可能会质疑美联储表示"利率极低水准可能至少延续至2015年中期"的价值,如果持这一观点的关键人物将早在该日期之前离职的话.

而如果一位联储主席被市场视作"跛脚鸭",那新任总统还愿意让他在1930年代以来最严重经济危机中继续任职吗?

没有人知道上述任何一个问题的答案,这造成极大的不确定性,而这可能很出乎意料地导致投资者趋向美元.

罗姆尼不会为贝南克是否离任而难以入眠,他已经表示一旦赢得大选,则不会再度任命贝南克.

罗姆尼在8月谈到美联储主席人选时表示,"我会希望选择一位新成员,"他应可以实现"货币稳定性以推高美元并使得人们相信,美国不会走上其他国家已走上的风险之路."

即便考虑到竞选辞令的特色,外汇市场也仍无法确信罗姆尼任命的联储主席会和贝南克有着同样的思维背景,后者由前任总统布什任命.

市场也不应笃定假设贝南克将留任至任期结束.

只要有政治效果,美国总统惯于让美联储主席解任,不论其声望如何.

1979年8月时任总统卡特解聘了美联储主席威廉·米勒,其首个任期尚不足两年,改任命其为财长.

米勒的继任者,通胀抑制专家沃克尔,在1983年获得了共和党总统里根的再度任命,但其第二次任期不像第一次那么顺利.他在1987年下台.

因此,提出贝南克未来的问题无异于打开了问题的潘多拉盒子.

哪里有疑问,可能哪里就会有美元需求.(完)