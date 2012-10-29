伊朗拥有更先进的无人机技术--报导

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译)
路透迪拜10月28日电（记者 Yeganeh Torbati）---伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）周日援引伊朗国防部长艾哈迈德·瓦希迪（Ahmad Vahidi）的话报导称，伊朗目前拥有的无人机要比黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）本月派遣飞入以色列领空的无人机先进很多。
伊朗军方经常公布该国国防及工程进展，但一些分析人士对此类报告的可信度持怀疑态度。
本月早些时候，以色列击落一架进入该国领空的无人机。黎巴嫩真主党随后宣布对此事负责，并称这架无人机的零部件产自伊朗，是在黎巴嫩组装的。
据迈赫尔通讯社报导，瓦希迪称被击落的那架无人机并没有使用伊朗最新的技术。
“伊朗伊斯兰共和国目前拥有的无人机所用技术，要比真主党近期派遣飞入以色列领空的无人机先进很多，”报导援引瓦希迪的话称。
“毫无疑问，（真主党的）那架无人机所用的技术……并非伊朗的最新技术。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。