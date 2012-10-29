美国Clearwire将在网络升级中使用华为设备

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透纽约10月26日电---美国无线服务提供商Clearwire CorpCLWR.O周五称，将在2013年开始的高速网络升级中使用华为的设备，美国政府予以批准。
Clearwire表示，和“多个联邦机构的技术部门”一起评估了该计划，该公司“非常尊重美国政府及其对国家基础设施的监管角色”。
本月稍早，美国国会一份报告称，应将华为网络设备排除于美国市场之外，因中国政府对华为的潜在影响可能构成安全威胁。
Clearwire最大的股东和客户是Sprint Nextel(S.N)，后者向美国政府提供电信服务。日本软银(9984.T)正在收购Sprint，Sprint计划使用Clearwire的高速网络增强自己的服务能力。
据Clearwire首席技术官John Saw的一份声明，该公司现有的服务中已经使用华为的设备，并计划使用华为的技术升级已经使用华为设备的网络。
他表示，公司购买的华为设备占公司“长期演进”（LTE）网络升级总预算的不足5%，并称华为设备在该网络中的地位下降。（完）
--编译 李富强;审校 张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。