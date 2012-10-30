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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 09:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
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*长江南京航道   6          3       12   11/1簿记建档   兴业银行    AA-     11/2      11/5
工程局
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云南物流产业  7.5          5       12   10/30簿记建档  中信银行    AA-     11/1      11/2
集团                                                    国开行
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云南省电力      7          7       12   10/30簿记建档  中国银行    AA-     10/31     11/1
投资公司                      
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营口港务集团   12         12       12   10/31簿记建档  浦发银行    AA+     11/2      11/5   
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北京国有资本  200         10       12   11/1簿记建档   中国银行   AAA      11/2      11/5
经营管理中心
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
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中国恒天          5        5       7   10/30簿记建档   北京银行     AA+      10/31      11/1
集团                                                   民生银行
                ----------------------------------------------------------------------------------
                  5        5       7   10/30簿记建档   北京银行     AA+      10/31      11/1
                                                       华夏银行
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陕西电子信息     12        8       5   10/30簿记建档   光大银行     AA       10/31      11/1
集团有限公司
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中国国航         60       60       7   10/31簿记建档   中国银行    AAA       11/1       11/2   
(601111.SS)(0753.HK)                                    国开行
                            (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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宁波城建投资     20       10       5   11/1簿记建档    国开行       AA+      11/2       11/5
控股公司                                               中信证券
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中国中材集团     15       10       7   11/1簿记建档    北京银行    AAA       11/2       11/5
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云南建工集团      4        4       5   11/1簿记建档    中信银行     AA       11/5       11/6
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浙江吉利         30       15       3   11/2簿记建档    中信银行     AA+      11/6       11/7
控股集团                                               兴业银行
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红星美凯龙       15        9       5     推迟发行      工商银行     AA         --         --
家居集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级    起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*浙江诸暨       3.2       3.2       2   11/5簿记建档 浙商银行       AAA       11/6    11/7    
中小企业               (信达资产为集合票据出具收购承诺函,提供远期收购承诺)                                 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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  注:*代表新增.(完)

  --整理 林疏影; 审校 边竞

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