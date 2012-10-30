《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *长江南京航道 6 3 12 11/1簿记建档 兴业银行 AA- 11/2 11/5 工程局 ============================================================================================= 云南物流产业 7.5 5 12 10/30簿记建档 中信银行 AA- 11/1 11/2 集团 国开行 ============================================================================================= 云南省电力 7 7 12 10/30簿记建档 中国银行 AA- 10/31 11/1 投资公司 ============================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 10/31簿记建档 浦发银行 AA+ 11/2 11/5 ============================================================================================= 北京国有资本 200 10 12 11/1簿记建档 中国银行 AAA 11/2 11/5 经营管理中心 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================== 中国恒天 5 5 7 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/1 集团 民生银行 ---------------------------------------------------------------------------------- 5 5 7 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/1 华夏银行 =================================================================================================== 陕西电子信息 12 8 5 10/30簿记建档 光大银行 AA 10/31 11/1 集团有限公司 =================================================================================================== 中国国航 60 60 7 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 ( 601111.SS )( 0753.HK ) 国开行 (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================================== 宁波城建投资 20 10 5 11/1簿记建档 国开行 AA+ 11/2 11/5 控股公司 中信证券 =================================================================================================== 中国中材集团 15 10 7 11/1簿记建档 北京银行 AAA 11/2 11/5 =================================================================================================== 云南建工集团 4 4 5 11/1簿记建档 中信银行 AA 11/5 11/6 =================================================================================================== 浙江吉利 30 15 3 11/2簿记建档 中信银行 AA+ 11/6 11/7 控股集团 兴业银行 =================================================================================================== 红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- -- 家居集团 =================================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *浙江诸暨 3.2 3.2 2 11/5簿记建档 浙商银行 AAA 11/6 11/7 中小企业 (信达资产为集合票据出具收购承诺函,提供远期收购承诺) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 林疏影; 审校 边竞