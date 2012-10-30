《日本个股分析》雅力士让丰田汽车在中国市场惨遭滑铁卢

路透北京10月29日电---细究日本丰田汽车(7203.T)在中国遇到的麻烦,其根源恐怕远不止是席卷全国的反日抗议活动,而要追溯到2008年雅力士(Yaris)小型车的推出--在关心价格的中国消费者面前,这款车遭到了彻头彻尾的失败.

公司把这款在其它市场取得成功的车型推向中国市场,本意是帮助提高品牌忠诚度,还想藉此冲刺在中国市场年销售100万辆汽车这一到现在还未达到的目标.

然而,雅力士既没有吸引到中国传统高端消费者的眼球,也未能打动新兴的中产阶级.

一些公司内部人员和经销商认为,这款车对注重身份的消费者没有吸引力,缺乏中国人所谓的"大气".例如,与价格稍贵的日产汽车(7201.T)颐达(Tiida)相比,雅力士显得有点小,也没什么看点.

然而,8.7万元人民币(1.39万美元)的低配报价比通用汽车(GM.N)的雪佛兰赛欧(Chevy Sail)高出55%左右,让精打细算的首次购车者望而止步,也使丰田在中国市场这个兵家必争之地丧失了竞争优势.

"雅力士价格偏高,对目标市场的客户来说太奢侈了.这部分消费者对于价格非常非常敏感,"一位丰田汽车中国经销商的业务员说.

在9月中日领土争端急剧升级之前,丰田雅力士今年1-8月在中国的平均月销售量仅1,250辆.相反,日产汽车的颐达和通用汽车的赛欧月平均销量分别达到1.2万辆和1.7万辆.

雅力士受到的冷遇表明,丰田对中国汽车市场的发展认识不足.新兴中产阶级随着财富的增长加入购车一族,其速度之快让丰田感到惊愕,但该公司未能领悟到,这一阶层的购车人绝大多数青睐经济型车.

即使到现在,虽然丰田即将推出新的入门级车型,但公司内部人士和经销商仍不确定,丰田是否已经从这次代价不菲的教训中,对本土化的重要性有了足够的认识.

**丰田章男的尴尬**

在中国市场的失策让丰田社长丰田章男颇为丢脸.他是公司创始人家族的子孙,过去一直掌管中国业务,也面对过公司产品大量召回以及去年日本地震及海啸灾害导致零部件断供的困局.

丰田一位在中国的管理人员透露,2003年时,丰田章男和他的助手们制定了"雄心勃勃"的目标,到2010年时汽车年销售量要达到100万辆,占有10%的中国市场份额.这位管理人员要求匿名,因为他谈论的是非公开信息.

今年,公司可能再一次无法达成100万辆汽车的销售目标,而管理层已将责任完全归咎于领土争端.这一因素导致9月销售减半.

公司到2015年实现年销售180万辆的长期承诺看起来也有点力不从心.丰田及其中国合作伙伴去年在华汽车销量为88.34万辆.

但一些丰田汽车的经销商感到惋惜不已,要是公司能有一款最低端车型,就像当初对雅力士的预想那样,取得10万辆的年销售量就好了.

"如果他们对小轿车的规划决策正确,丰田可能在几年前就轻而易举地实现了年销售100万辆并占有10%市场的目标了."一位丰田经销商的业务员说,他拒绝具名,因其发言的性质颇为敏感.

丰田发言人Akihiro Yamamoto拒绝对经销商的看法发表评论,只是说该公司应"继续设法提供让更多中国客户满意并感兴趣的产品".

**多考虑本土化**

丰田对雅力士问题的补救办法是重新推出专为中国市场开发的价格适宜的小型车.公司消息人士告诉路透,这款车主要是以经济型车Etios为基础,预计最早明年与中国消费者见面.Etios在印度最低售价为8,350美元.

公司消息人士透露,为吸引中国消费者,该车型增添了一些升级项目,标价更接近1万美元.由于这些细节属保密信息,该消息人士要求匿名.

这样一来,新车型要比售价约5.6万元(9,000美元)的通用赛欧更有竞争力,而且价格又比日产颐达低得多,后者低配报价约为10万元(1.6万美元).

要确保成功推出,一定不能重犯雅力士的错误.一些内部人士称,丰田汽车在中国问题的核心在于本土化做得不好,这源于公司以日本为中心的思路.

"公司加强中国业务的做法是,不断从日本增派人员,"一位对公司中国策略不满的高管表示,"我们应该对这里的业务进行本地化,提拔中国管理人员,更加注意倾听中国消费者的意见.但我们没有."这位高管亦拒绝具名,因该问题高度敏感.

公司发言人Yamamoto表示,将雅力士销售逊于预期和公司中国业务的本土化程度挂钩有些牵强."我们正在把更多的中国员工提拔到管理岗位上,以后还将继续这么做."他说.

但随着2005年前后推出的威驰(Vios)车型逐步老化,丰田在日本的产品策划人员考虑补充新车型时,并不理会中国销售人员的建议,后者希望采用目前正在开发的专为新兴市场设计的经济型轿车.

策划人员觉得这样的车型对中国买家来说未免太寒酸,转而决定在印度市场推出该款车.这就是后来的Etios.

丰田也不愿意向其专门生产小型车的关联企业大发汽车7262.T求助,觉得大发的车不够档次.

一些公司高管力推雅力士,因为这是现成为数不多的一款左侧驾驶低价位小轿车,中国所需零部件可通过全球进行供应.

**Dear Qin能搞定中国市场?**

丰田发言人Yamamoto不愿细说新款低价车,但指出公司今年稍早展示的一款概念车可以作为参考.这款车命名为Dear Qin,在风格上迎合中国最低端消费者的口味,尤其是年龄在20多岁或30出头的首次购车人.

市场研究公司IHS Automotive的主管Masaki Taketani称,丰田设法把配置低得不能再低的Etios进行升级,采用一个名为Entry Family Compact的低成本新平台,从而让价格能够为消费者所接受.

他表示,丰田9月可能在中国推出这款低成本新车型的轿车版,2013年12月再推出掀背车.

丰田及其零件供应商告诉IHS的研究人员,他们估计轿车和掀背车的年销售量共计最高可达25万辆,但IHS并不这么乐观.

Taketani表示,鉴于低成本小型车市场竞争激烈,两种车一共能达到10万辆的销量就已经很幸运了.

"丰田正逐步开始考虑填补在中国低价小型车市场的空白,"他说,"但这款新车能否像通用赛欧和日产颐达那样大获全胜,仍然令人怀疑."(完)