〔中欧贸易〕欧盟将重新考虑对中国陶瓷餐具和厨房用具的征税计划

路透布鲁塞尔10月26日电---欧盟执委会将不得不重新考虑对从中国进口陶瓷餐具和厨房用具的征税计划,10月22日一周多数欧盟成员国投票反对征税.

欧盟执委会将于11月16日决定是否对中国进口产品临时征税,抑或对此投票不予理会.

关于决定性税收,欧盟执委会需听从成员国意见,这些中国产品的税收将在5月15日前制定.

根据进口商数据,2011年从中国进口的陶瓷餐具和厨房用具总值约为8亿欧元(10.4亿美元),基于欧盟执委会的计算,这是规模相当大的进口.

对于餐具和厨房用具,欧盟执委会计划向那些配合其调查的中国企业征收17.6%至31.2%的税收,向那些不配合的企业征收58.8%的税收.

但据熟悉该投票的消息人士称,欧盟27个成员国中,有14个成员国反对征税.

欧盟执委会拒绝发表评论.

斯堪的纳维亚半岛的一些成员国基于自由贸易原则反对征税,而其他一些成员国此次表示,欧盟执委会的说辞和数据难以令人相信.

目前尚不清楚欧盟执委会将拿出什么举措.(完)