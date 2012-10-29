〔金属期市〕美国良好经济数据提振期铜微升,但受全球增长疑虑所限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---伦敦期铜周一微升,脱离上周触及的七周低点,因美国经济复苏前景支撑价格.不过关于全球增长的担忧挥之不去,令涨幅受限.
0204GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3攀升0.22%,至每吨7,833美元,上个交易日为收平.
期铜上周五触及9月7日以来最低的7,756.25美元;上周共计下跌2.4%,为四个月以来最大周度跌幅.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。