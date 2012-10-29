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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 10:36 BJT

〔金属期市〕美国良好经济数据提振期铜微升,但受全球增长疑虑所限

路透新加坡10月29日电---伦敦期铜周一微升,脱离上周触及的七周低点,因美国经济复苏前景支撑价格.不过关于全球增长的担忧挥之不去,令涨幅受限.

0204GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3攀升0.22%,至每吨7,833美元,上个交易日为收平.

期铜上周五触及9月7日以来最低的7,756.25美元;上周共计下跌2.4%,为四个月以来最大周度跌幅.

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