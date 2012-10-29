民调：奥巴马领先罗姆尼3个百分点

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月28日电---据路透/益普索周日发布的每日追踪民调，现任美国总统奥巴马较共和党候选人罗姆尼的领先优势有所扩大。
奥巴马支持率目前为49%，罗姆尼则为46%，奥巴马支持率较周六上升1个百分点。
距离11月6日美国总统大选仅剩9天，选情仍可能出现重大波动，15%的登记选民表示仍可能改变主意。
此项民调置信区间为正负4个百分点。（完）
--编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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