〔东京美债〕公债价格上涨,因企业业绩令人失望

路透东京10月29日电---美国公债周一在亚洲市场小幅上涨,继续上周尾段的巨大涨幅,当时因令人失望的企业财报掩盖了好于预期的国内生产总值(GDP)数据.

10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR一度跌至1.736%,为12天以来最低,上周五美国尾盘报1.749%.

上周五该收益率大幅下跌,因苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)财报疲于预期.欧洲方面,雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)(RENA.PA)、Saint Gobain (SGOB.PA)、Gucci (PRTP.PA)和Publicis(PUBP.PA)财报和展望疲软.