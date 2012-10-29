〔东京美债〕公债价格上涨,因企业业绩令人失望

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月29日电---美国公债周一在亚洲市场小幅上涨,继续上周尾段的巨大涨幅,当时因令人失望的企业财报掩盖了好于预期的国内生产总值(GDP)数据.
10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR一度跌至1.736%,为12天以来最低,上周五美国尾盘报1.749%.
上周五该收益率大幅下跌,因苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)财报疲于预期.欧洲方面,雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)(RENA.PA)、Saint Gobain (SGOB.PA)、Gucci (PRTP.PA)和Publicis(PUBP.PA)财报和展望疲软.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。