意大利前总理贝鲁斯柯尼因逃税被判四年监禁

(本文由路透中文网编译提供)

路透米兰10月26日电（记者 Sara Rossi）---意大利前总理贝鲁斯柯尼因在旗下梅迪亚塞特广播公司（Mediaset）(MS.MI)购买转播权交易中逃税，周五被判处四年监禁。

在最终定罪之前，现年76岁的媒体大亨贝鲁斯柯尼还有两次上诉机会。1990年代期间，贝鲁斯柯尼曾三次被定罪，但最后全被更高一级法院驳回。

上诉过程可能十分漫长，贝鲁斯柯尼或许不会入狱服刑，除非他在终审中败诉。即使终审败诉，贝氏犯罪时政府颁发过特赦令以防监狱人满为患，届时贝鲁斯柯尼的监禁最多也可能只有一年时间。

贝鲁斯柯尼在上述判决下来前证实，他将不会作为自由人民党（PDL）的领袖参加明年的大选，从而结束了其主导意大利政坛近19年的政治生涯。

法官Edoardo d'Avossa在法庭称，2000-2003年期间，贝鲁斯柯尼在买卖电视转播权时“逃税数额十分巨大，而且欺诈方式令人瞠目”。

法庭判决书称，贝鲁斯柯尼展示了“天生的犯罪能力”。

贝鲁斯柯尼接受自己旗下一个电视频道晚间新闻电话采访时称，他决定退出政坛与周五的判决没有关系，并指责法院的判决含有政治动机。

他称上述判决“带有政治性，令人无法容忍”，表明意大利不再是一个民主国家，已变得野蛮和不开化。（完）

--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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