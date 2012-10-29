〔中国债市动态〕主要现券收益率基本持稳成交清淡,资金仍紧抑制交投

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---中国银行间市场主要现券收益率周一基本变化不大,成交亦较为清淡.因资金紧张态势未有缓解,抑制现券交投热情.交易员认为,目前基本面没有大的变化,而且预计明日流动性有望因公开市场逆回购操作而有所缓和.仅因回购利率仍在高位而只能先观望等待.
银行间市场隔夜CN1DRP=CFXS和七天回购CN7DRP=CFXS加权利率早盘均大幅上行,幅度分别为近100个基点(bp)和50bp.其中隔夜并达到4.4%水平,超出七天期逾20个bp.有交易员指出,这或许因机构预计明日公开市场逆回购或放量,资金紧张态势明日有望得到缓解.
上海一银行交易员表示,"资金紧张,(现券)收益率变化不大.成交非常少."
央行公开市场一般在周二和周四进行常规操作.6月底以来,央行并仅进行了逆回购操作来调节市场流动性,央票发行和正回购则一直未现身.[CN/MMTCN]
北京时间11:00,剩余期限约一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXM为2.9900%/2.9850%,上日尾盘为2.9850%/2.9750%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。