〔中国债市动态〕主要现券收益率基本持稳成交清淡,资金仍紧抑制交投

路透上海10月29日电---中国银行间市场主要现券收益率周一基本变化不大,成交亦较为清淡.因资金紧张态势未有缓解,抑制现券交投热情.交易员认为,目前基本面没有大的变化,而且预计明日流动性有望因公开市场逆回购操作而有所缓和.仅因回购利率仍在高位而只能先观望等待.

银行间市场隔夜CN1DRP=CFXS和七天回购CN7DRP=CFXS加权利率早盘均大幅上行,幅度分别为近100个基点(bp)和50bp.其中隔夜并达到4.4%水平,超出七天期逾20个bp.有交易员指出,这或许因机构预计明日公开市场逆回购或放量,资金紧张态势明日有望得到缓解.

上海一银行交易员表示,"资金紧张,(现券)收益率变化不大.成交非常少."

央行公开市场一般在周二和周四进行常规操作.6月底以来,央行并仅进行了逆回购操作来调节市场流动性,央票发行和正回购则一直未现身.[CN/MMTCN]

北京时间11:00,剩余期限约一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXM为2.9900%/2.9850%,上日尾盘为2.9850%/2.9750%.(完)