〔美国企业〕本财报季业绩显示,海外业务比例越高或意味着业绩越差

路透纽约10月26日电---对于许多美国公司而言,这个财报季已够可怕了,而对于那些有庞大海外业务的公司来说,这简直就是一场恐怖秀.

美国企业总体而言陷入困顿,获利与上年同期相较料三年来首次下滑.但与去年大不相同的是,高比例的海外业务不再意味着大笔收益,而是反受其拖累.

"形势发生了逆转,"Platinum Partners总裁Uri Landesman表示."现在,美国不是极为令人兴奋,但相对而言还算不错.而那些有着大量海外业务的企业则进展缓慢."

海外尤其是欧洲业务的增长放缓,已伤及美国企业的营收.美国经济增长年率为2%,虽然不太起眼,但好于欧元区形势,该地区第三季料已陷入衰退.

汤森路透对第三季企业业绩的分析显示,在国际营收最多与国际营收最少的美国企业之间,业绩差异很大.

标普500公司中海外营收比例最高的39家公司的业绩料比一年前降低8.5%.这基于其中24家公司的实际业绩与剩余公司的预估业绩计算,来源为汤森路透数据.

而标普500公司中海外营收比例最低的38家公司,现在显示业绩或比一年前增长11.1%,其中包括西南航空(LUV.N)和UnitedHealth Group (UNH.N).这基于其中15家公司的实际业绩与剩余公司的预估业绩计算.

整体而言,标普500.SPX指数成分企业第三季获利料下滑1.2%,并遭遇三年来最差财报季.目前为止,在272家已经公布业绩的企业中,仅有37%超过营收预估,远低于长期均值62%.(完)