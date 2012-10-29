〔路透调查〕地缘政治和宽松货币政策未来一年或支撑油价

* 供应忧虑成为2013年支撑油价的主要因素

* 货币宽松政策亦可能支撑大宗商品市场

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路透10月26日电---路透调查显示,供应风险和宽松的货币政策在未来一年可能会支撑油价.

路透对分析师的月度调查显示,北海布兰特原油期货LCOc12013年平均价格料将为每桶108.80美元,较9月路透油价调查的结果高出1.90美元.

"供应风险可能会推高油价,全球主要央行的超宽松货币政策亦将增加大宗商品市场的流动性,并提振需求,"德国商业银行(CBKG.DE)高级大宗商品分析师Carsten Fritsch表示.

今年油市在供需面的忧虑之间获得平衡.全球经济成长放缓阻碍了消费,但市场愈加担心中东的原油供应可能中断.

西方国家与伊朗核计画的争端已导致伊朗遭受制裁.这使得伊朗对全球市场的原油供应下降,对西方的原油出口也被暂停.

投资者担心,伊朗和以色列间的军事冲突可能会切断该主要产油区的原油供应.

"我们相信,地缘政治或运营问题引发的产量/出口中断的供应疑虑,在绝大程度上盖过了对需求更明显下降的担忧,并持续给油市带来上档风险,"德意志银行分析师表示.

分析师称,全球主要央行向金融市场挹注数千亿美元,亦可能会提振商品价格和石油.

"金融投资者将从实质资产中寻求避险,以规避购买力下降和货币贬值的风险,"Fritsch称."疲弱的基本面可能减缓油价升势,但不能完全阻止油价升高."

受访的29名分析师中有4名预计,明年布兰特原油期货平均价格为120美元或更高.仅有三名分析师预计均价将小于100美元.20名分析师中有三名预计,2014年布兰特原油期货将位于同样的水准.

法国巴黎银行商品市场策略部主管Harry Tchilinguirian称,他认为油价可能会大幅上涨,并预计2013年布兰特原油期货平均价格将为120美元.

Tchilinguirian称,"目前有两个不容忽视问题:一是QE3最终将削弱美元,二是对伊朗的制裁引发地缘政治紧张情势,导致备用产能减少."

美国原油期货CLc12013年和2014年的平均价格料分别为98.5美元和100.7美元.

路透此项对2013年和2014年的油价调查中,巴克莱对布兰特原油期货价格的预估最高,分别为125美元和130美元.Raymond James对2013年价格的预估最低,为80美元.Capital Economics对2014年的价格预估最低,为85美元.(完)