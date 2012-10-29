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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 11:09 BJT

〔日本股市〕早盘收涨0.2%,受益于日本央行扩大量化宽松计划规模预期

路透东京10月29日电---日股日经指数周一早盘收高,因投资者押注日本央行将在周二会议上大举扩大其宽松计划规模,但NTT DoCoMo (9437.T)发布获利预警拖累大盘.

日经指数.N225早盘收涨0.2%报8,954.87点,上周五自四周高位回落.东证股价指数.TOPX涨0.3%,至753.15点.

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