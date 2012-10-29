福岛核电站可能仍在泄露放射性物质

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月26日电---日本福岛核电站运营商东京电力(9501.T)周五称，无法排除仍在向海洋内泄露放射性物质的可能性。
去年3月，地震和海啸引发福岛核电站核熔毁，导致放射性物质泄露，污染了海水，并引发大规模疏散。12月，日本政府宣布灾难得到控制。
东京电力发表评论前，刊登在美国学术期刊《Science》上的一篇文章称，栖息在福岛附近海底的鱼类体内放射性物质含量较高，意味着福岛核电站仍在继续泄露放射性物质。
当被问及能否确认福岛核电站不再向海洋内泄露放射性物质时，东京电力发言人称：“东京电力不能这么说，但是我们可以确认核电站附近的海水和海底泥土中放射性物质含量正在下降。”
文章作者Ken Buesseler指出，福岛鱼类体内铯含量几乎没有变化，暗示可能存在持续的放射性物质泄露。Buesseler是美国伍兹霍尔海洋研究所的资深科学家。
“很多鱼体内的铯134和铯137含量和一年多前一样，暗示铯仍在被泄露到食物链中。”Buesseler称。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。