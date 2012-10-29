福岛核电站可能仍在泄露放射性物质

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月26日电---日本福岛核电站运营商东京电力(9501.T)周五称，无法排除仍在向海洋内泄露放射性物质的可能性。

去年3月，地震和海啸引发福岛核电站核熔毁，导致放射性物质泄露，污染了海水，并引发大规模疏散。12月，日本政府宣布灾难得到控制。

东京电力发表评论前，刊登在美国学术期刊《Science》上的一篇文章称，栖息在福岛附近海底的鱼类体内放射性物质含量较高，意味着福岛核电站仍在继续泄露放射性物质。

当被问及能否确认福岛核电站不再向海洋内泄露放射性物质时，东京电力发言人称：“东京电力不能这么说，但是我们可以确认核电站附近的海水和海底泥土中放射性物质含量正在下降。”

文章作者Ken Buesseler指出，福岛鱼类体内铯含量几乎没有变化，暗示可能存在持续的放射性物质泄露。Buesseler是美国伍兹霍尔海洋研究所的资深科学家。

“很多鱼体内的铯134和铯137含量和一年多前一样，暗示铯仍在被泄露到食物链中。”Buesseler称。（完）