湖南一高考考点提前收卷 司铃员获刑一年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月26日电---据中国官方媒体周五报导，湖南省一名高考司铃员由于提前播放考试结束铃声，致使考生提前约5分钟交卷而被判处一年有期徒刑，缓刑一年。
据新华社报导，现年54岁的肖浴龙承认，在今年6月8日湖南省邵阳洞口九中高考考点因疏忽大意提前播放了考试结束铃声，致使1050名考生提前4分48秒交卷。
报导称，该事件导致大量考生和家长“多次”聚集在学校和当地教育部门，要求政府调查此事。
报导并称，法院以玩忽职守罪一审判处其有期徒刑一年，缓刑一年。
报导援引法院声明称，“肖浴龙受国家机关委托从事高考司铃工作，不认真履行职责，错误播放考试终了铃声信号，造成恶劣社会影响。”（完）
--编译：辛毅 发稿：张家伟
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。